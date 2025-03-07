Белый дом опроверг сообщения Reuters о лишении украинцев статуса беженцев

Белый дом опроверг сообщения Reuters о возможном лишении 240 000 украинцев временного легального статуса в США. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что такое решение пока не принято.

«Это очередная фейковая новость от Reuters, основанная на анонимных источниках, которые понятия не имеют, о чём говорят», — написала она в соцсети Х.