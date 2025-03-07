Белый дом опроверг сообщения Reuters о лишении украинцев статуса беженцев
Белый дом опроверг сообщения Reuters о возможном лишении 240 000 украинцев временного легального статуса в США. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что такое решение пока не принято.
«Это очередная фейковая новость от Reuters, основанная на анонимных источниках, которые понятия не имеют, о чём говорят», — написала она в соцсети Х.
Информация о том, что администрация американского лидера Дональда Трампа намерена лишить временного правового статуса около 240 тысяч граждан Украины, появилась 6 марта. Как сообщали источники Reuters, этот шаг является частью более масштабной инициативы администрации Трампа по лишению легального статуса более 1,8 миллиона мигрантов. Напомним, после инаугурации хозяин Белого дома пообещал решить вопрос нелегальных мигрантов в стране. Он сделал акцент на том, что миллионы мигрантов отправятся на родину.
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