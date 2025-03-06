Трамп лишит правового статуса сотни тысяч украинских мигрантов в США

Администрация американского лидера Дональда Трампа намерена лишить временного правового статуса около 240 тысяч граждан Украины. По данным Reuters, это может произойти уже в апреле.

Как сообщают источники агентства, этот шаг является частью более масштабной инициативы администрации Трампа по лишению легального статуса свыше 1,8 млн мигрантов, въехавших в США по гуманитарным программам, запущенным при предыдущем президенте Джо Байдене.

В числе тех, кого также могут коснуться изменения статуса, есть выходцы из Никарагуа, Венесуэлы, Гаити, Кубы и Афганистана, включая 70 тысяч афганцев, покинувших страну после прихода к власти «Талибана»*.