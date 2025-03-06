Трамп лишит правового статуса сотни тысяч украинских мигрантов в США
Reuters: США намерены лишить правового статуса около 240 тысяч украинцев
Администрация американского лидера Дональда Трампа намерена лишить временного правового статуса около 240 тысяч граждан Украины. По данным Reuters, это может произойти уже в апреле.
Как сообщают источники агентства, этот шаг является частью более масштабной инициативы администрации Трампа по лишению легального статуса свыше 1,8 млн мигрантов, въехавших в США по гуманитарным программам, запущенным при предыдущем президенте Джо Байдене.
В числе тех, кого также могут коснуться изменения статуса, есть выходцы из Никарагуа, Венесуэлы, Гаити, Кубы и Афганистана, включая 70 тысяч афганцев, покинувших страну после прихода к власти «Талибана»*.
Напомним, после инаугурации хозяин Белого дома пообещал решить вопрос нелегальных мигрантов в стране. Он сделал акцент на том, что миллионы мигрантов отправятся на родину. Одним из первых указов политика стал документ о запрете нелегального пересечения южной границы с Мексикой. Позднее американский лидер дал приказ начать отлов мигрантов по всей территории Штатов. Иммиграционная служба США с конца января временно остановила приём заявок на въезд беженцев с Украины
* Деятельность движения запрещена по решению ООН
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