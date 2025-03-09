В США заметили, что американский лидер Дональд Трамп изменил своё отношение к Великобритании. Это связывают со встречей короля Карла III с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне.

«Дональд Трамп «прохладно» относится к Великобритании с тех пор, как король Карл принял Владимира Зеленского в Сандрингеме» — уточняет издание.

Союзники президента США передали его недовольство британским чиновникам. Однако те в ответ заметили, что хозяину Белого дома «было бы неуместно давать указание королю не встречаться с Зеленским». По данным газеты, встреча не была реакцией на скандал в Овальном кабинете и готовилась уже некоторое время.