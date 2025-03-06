Пограничники США задержали лодку с мигрантами из РФ и Доминиканы в Пуэрто-Рико

Группа из россиян и доминиканцев попыталась дойти на лодке до западного берега Пуэрто-Рико, но их задержали сотрудники пограничной службы США. Об этом говорится в официальной публикации американской Погранслужбы.

Пограничники Штатов при поддержке пуэрто-риканской полиции и Береговой охраны США засекли и остановили 5-метровую лодку с двумя моторами. На её борту находились пять мигрантов: трое доминиканцев, а также мужчина и женщина из РФ. Проверка по биометрии показала, что один из граждан Доминиканы в прошлом был депортирован из Штатов за преступления.

Всех пятерых поместили под стражу до дальнейшего разбирательства. Им грозит уголовное преследование.