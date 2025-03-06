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6 марта, 19:21

Пограничники США задержали лодку с мигрантами из РФ и Доминиканы в Пуэрто-Рико

Лодка с мигрантами из России и Доминиканы, пытавшимися доплыть до западного побережья Пуэрто-Рико. Обложка © uscg.mil

Лодка с мигрантами из России и Доминиканы, пытавшимися доплыть до западного побережья Пуэрто-Рико. Обложка © uscg.mil

Группа из россиян и доминиканцев попыталась дойти на лодке до западного берега Пуэрто-Рико, но их задержали сотрудники пограничной службы США. Об этом говорится в официальной публикации американской Погранслужбы.

Пограничники Штатов при поддержке пуэрто-риканской полиции и Береговой охраны США засекли и остановили 5-метровую лодку с двумя моторами. На её борту находились пять мигрантов: трое доминиканцев, а также мужчина и женщина из РФ. Проверка по биометрии показала, что один из граждан Доминиканы в прошлом был депортирован из Штатов за преступления.

Всех пятерых поместили под стражу до дальнейшего разбирательства. Им грозит уголовное преследование.

Трамп призвал американцев меньше беспокоиться о Путине и больше — о мигрантах
Трамп призвал американцев меньше беспокоиться о Путине и больше — о мигрантах

Вероятнее всего, рассчитывать на снисходительное отношение задержанным не приходится, учитывая взятый президентом США Дональдом Трампом курс на борьбу с незаконной миграцией. Например, ранее сообщалось, что новая американская администрация планирует отозвать временный правовой статус и порядка 240 тысяч украинских беженцев.

Юрий Лысенко
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