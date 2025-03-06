Пограничники США задержали лодку с мигрантами из РФ и Доминиканы в Пуэрто-Рико
Лодка с мигрантами из России и Доминиканы, пытавшимися доплыть до западного побережья Пуэрто-Рико. Обложка © uscg.mil
Группа из россиян и доминиканцев попыталась дойти на лодке до западного берега Пуэрто-Рико, но их задержали сотрудники пограничной службы США. Об этом говорится в официальной публикации американской Погранслужбы.
Пограничники Штатов при поддержке пуэрто-риканской полиции и Береговой охраны США засекли и остановили 5-метровую лодку с двумя моторами. На её борту находились пять мигрантов: трое доминиканцев, а также мужчина и женщина из РФ. Проверка по биометрии показала, что один из граждан Доминиканы в прошлом был депортирован из Штатов за преступления.
Всех пятерых поместили под стражу до дальнейшего разбирательства. Им грозит уголовное преследование.
Вероятнее всего, рассчитывать на снисходительное отношение задержанным не приходится, учитывая взятый президентом США Дональдом Трампом курс на борьбу с незаконной миграцией. Например, ранее сообщалось, что новая американская администрация планирует отозвать временный правовой статус и порядка 240 тысяч украинских беженцев.