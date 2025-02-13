«Нет ни плана, ни правил»: Хаос воцарился в лагере, куда Трамп ссылает мигрантов

Власти США столкнулись с хаосом в организации миграционного центра на военной базе в Гуантанамо. Различные ведомства не могут определить, кто будет нести ответственность за центр, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американском правительстве.

«Никто на самом деле не знает, что происходит между Пентагоном, иммиграционной и таможенной службой США (ICE) и таможенно-пограничной службой (CBP). Все указывают друг на друга: «Они за это отвечают», «Они за это платят», «Они обеспечивают безопасность». Но на самом деле никто не знает», — указано в сообщении.

По информации телеканала, с момента старта программы уже перевезли 88 человек — было совершено семь рейсов. Тем не менее источники внутри правительства указали, что нет чёткого плана по управлению центром, как и самих правил содержания мигрантов в лагере. Другой источник телеканала отметил, что до реализации проекта нужно было его заранее спланировать, а не продумывать детали «задним числом».