В США потребовали прекратить депортацию нелегалов по закону XVIII века

Суд в округе Колумбия потребовал прекратись массовую депортацию нелегалов из США, сославшись на Закон о врагах-иностранцах, датируемых 1798 годом. Все рейсы предлагается прямо сейчас развернуть, чтобы мигранты вернулись в страну. Об этом сообщает газета Politico.

Авторы материала указали, что судья Джеймс Боасберг потребовал поставить на паузу высылку мигрантов, пока суд не выяснит, правомерно ли президент США Дональд Трамп использует закон XVIII века, который в истории страны всего трижды был использован, чтобы быстро выдворить иностранцев во время войны. Временный запрет на депортацию будет действовать 14 дней.

«Любой самолет с этими людьми на борту, который собирается взлететь или уже находится в воздухе, должен быть немедленно возвращен в США любым путём. Убедитесь, что это немедленно будет выполнено», — потребовал судья.

По сведениям издания, когда суд выносил свой вердикт, два самолёта, набитые мигрантами из Техаса, уже были рядом с конечными пунктами в Сальвадоре и Гондурасе.