Путин и Эрдоган срочно созвонились для обсуждения переговоров с Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с главой РФ Владимиром Путиным заявил об открытии «окна возможностей» для мирного урегулирования украинского кризиса. Администрация турецкого лидера сообщила, что он готов принять делегации России и Украины в Стамбуле.

«Открылось окно возможностей для достижения мира, и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров», — сказал коллеге Эрдоган.