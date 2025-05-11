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Регион
11 мая, 11:13

Путин и Эрдоган срочно созвонились для обсуждения переговоров с Украиной

Эрдоган заявил Путину о готовности Турции стать площадкой для переговоров

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с главой РФ Владимиром Путиным заявил об открытии «окна возможностей» для мирного урегулирования украинского кризиса. Администрация турецкого лидера сообщила, что он готов принять делегации России и Украины в Стамбуле.

«Открылось окно возможностей для достижения мира, и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров», — сказал коллеге Эрдоган.

Он заверил Путина в готовности Турции предоставить площадку для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной, отметив важность прекращения огня для создания конструктивной беседы. Главы государств также обсудили вопросы двусторонних отношений, региональные события и глобальные проблемы.

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Эрдоган уже давно желает, чтоб именно его страна принимала переговоры. Ранее Владимир Путин предложил украинским властям вернуться к процессу мирного урегулирования, продолжив переговоры, начавшиеся в Стамбуле в 2022 году. Владимир Зеленский поддержал идею российского лидера, но с условием – 12 мая необходимо добиться режима прекращения огня.

Владимир Озеров
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