Путин и Эрдоган срочно созвонились для обсуждения переговоров с Украиной
Эрдоган заявил Путину о готовности Турции стать площадкой для переговоров
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с главой РФ Владимиром Путиным заявил об открытии «окна возможностей» для мирного урегулирования украинского кризиса. Администрация турецкого лидера сообщила, что он готов принять делегации России и Украины в Стамбуле.
«Открылось окно возможностей для достижения мира, и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров», — сказал коллеге Эрдоган.
Он заверил Путина в готовности Турции предоставить площадку для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной, отметив важность прекращения огня для создания конструктивной беседы. Главы государств также обсудили вопросы двусторонних отношений, региональные события и глобальные проблемы.
Эрдоган уже давно желает, чтоб именно его страна принимала переговоры. Ранее Владимир Путин предложил украинским властям вернуться к процессу мирного урегулирования, продолжив переговоры, начавшиеся в Стамбуле в 2022 году. Владимир Зеленский поддержал идею российского лидера, но с условием – 12 мая необходимо добиться режима прекращения огня.