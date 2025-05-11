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Регион
11 мая, 10:17

Трамп анонсировал «большую неделю» после обращения Путина к Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Американский президент Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг российско-украинского конфликта в своей социальной сети, заявил о приближении «большой недели» и «потенциально великого дня» для обеих стран. Он выразил надежду на скорое завершение военных действий и спасение «сотен тысяч жизней».

«Это будет совершенно новый мир, гораздо лучше прежнего. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы это произошло. Вместо этого США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Наступает большая неделя!» — добавил Трамп.

Он пообещал продолжать контакты с обеими сторонами конфликта, чтобы приблизить мирное соглашение. Трамп добавил, что США хотят сделать упор на восстановление отношений и торговлю.

Напомним, сегодня ночью президент РФ Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямым переговорам с Москвой на базе стамбульских договорённостей. Владимир Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как Россия пойдёт на 30-дневное перемирие. Именно такое условие было выдвинуто европейскими лидерами по итогам саммита «коалиции желающих» в Киеве.

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Анастасия Никонорова
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