Трамп анонсировал «большую неделю» после обращения Путина к Украине

Американский президент Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг российско-украинского конфликта в своей социальной сети, заявил о приближении «большой недели» и «потенциально великого дня» для обеих стран. Он выразил надежду на скорое завершение военных действий и спасение «сотен тысяч жизней».

«Это будет совершенно новый мир, гораздо лучше прежнего. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы это произошло. Вместо этого США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Наступает большая неделя!» — добавил Трамп.