Трамп анонсировал «большую неделю» после обращения Путина к Украине
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Американский президент Дональд Трамп, комментируя ситуацию вокруг российско-украинского конфликта в своей социальной сети, заявил о приближении «большой недели» и «потенциально великого дня» для обеих стран. Он выразил надежду на скорое завершение военных действий и спасение «сотен тысяч жизней».
«Это будет совершенно новый мир, гораздо лучше прежнего. Я продолжу работать с обеими сторонами, чтобы это произошло. Вместо этого США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Наступает большая неделя!» — добавил Трамп.
Он пообещал продолжать контакты с обеими сторонами конфликта, чтобы приблизить мирное соглашение. Трамп добавил, что США хотят сделать упор на восстановление отношений и торговлю.
Напомним, сегодня ночью президент РФ Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямым переговорам с Москвой на базе стамбульских договорённостей. Владимир Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как Россия пойдёт на 30-дневное перемирие. Именно такое условие было выдвинуто европейскими лидерами по итогам саммита «коалиции желающих» в Киеве.