Захарова посоветовала Зеленскому перечитать стенограмму речи Путина после ультиматума

Реакция Киева на предложение президента России Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров в Стамбуле в ближайший четверг наводит на мысли о том, что на Банковой плохо вчитались в стенограмму заявления российского лидера. Такое мнение выразила спикер МИД РФ Мария Захарова.

«Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России и сотни и сотни комментариев мировых политических деятелей и публикаций в СМИ в его поддержку», — цитирует дипломата ТАСС.