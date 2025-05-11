Захарова посоветовала Зеленскому перечитать стенограмму речи Путина после ультиматума
Захарова: Реакция Банковой показывает, что Киев плохо понял предложение Путина
Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Реакция Киева на предложение президента России Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров в Стамбуле в ближайший четверг наводит на мысли о том, что на Банковой плохо вчитались в стенограмму заявления российского лидера. Такое мнение выразила спикер МИД РФ Мария Захарова.
«Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России и сотни и сотни комментариев мировых политических деятелей и публикаций в СМИ в его поддержку», — цитирует дипломата ТАСС.
Представитель МИД подчеркнула, что формулировка Путина во время ночного брифинга была чёткой и ясной: Россия сначала будет говорить о первопричинах конфликта, уже потом обсудит перемирие.
Напомним, сегодня ночью президент РФ Владимир Путин предложил Киеву вернуться к прямым переговорам с Москвой на базе стамбульских договорённостей. Владимир Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как Россия пойдёт на 30-дневное перемирие. Именно такое условие было выдвинуто европейскими лидерами по итогам саммита «коалиции желающих» в Киеве.