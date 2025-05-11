Единственный путь к миру – это прямой диалог, который предлагает Россия, а не «принудительная дипломатия» и санкции, пытающиеся сломить Москву. Такое заявление сделала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль у себя в телеграм-канале.

По её словам, предложение России вести переговоры с нынешним руководством Украины, чей мандат уже истёк, является уступкой со стороны Москвы. Кнайсль отметила, что Киев сам никогда не стремился к диалогу, а сейчас вместе со своими европейскими союзниками Украина пытается выставить своё предложение как ультиматум.

«Не существует такой вещи, как «принудительная дипломатия». Ни масштабные санкции, ни спонсируемый НАТО флот не смогли победить Россию и разрушить её экономику», — добавила дипломат.