Кнайсль считает предложение России о переговорах в Стамбуле уступкой Украине
Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Alexandros Michailidis
Единственный путь к миру – это прямой диалог, который предлагает Россия, а не «принудительная дипломатия» и санкции, пытающиеся сломить Москву. Такое заявление сделала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль у себя в телеграм-канале.
По её словам, предложение России вести переговоры с нынешним руководством Украины, чей мандат уже истёк, является уступкой со стороны Москвы. Кнайсль отметила, что Киев сам никогда не стремился к диалогу, а сейчас вместе со своими европейскими союзниками Украина пытается выставить своё предложение как ультиматум.
«Не существует такой вещи, как «принудительная дипломатия». Ни масштабные санкции, ни спонсируемый НАТО флот не смогли победить Россию и разрушить её экономику», — добавила дипломат.
Кнайсль отметила, что дипломатия существует в единственном лишь виде и проявляется она через прямой диалог между государствами, что и предлагает, в свою очередь, Москва.
Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Киеву вернуться в Стамбул и возобновить прямой диалог с РФ. Владимир Зеленский в ответ на это заявил, что Украина готова к переговорам, но сперва Москва должна согласиться на 30-дневное перемирие. Этому предшествовал саммит «коалиции желающих» в Киеве, по итогам которого киевский режим и его союзники потребовали немедленно установить перемирие.