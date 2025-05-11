«Как будто ему решать»: Пушков осадил Макрона после ворчания о предложении Путина Киеву
Пушков сравнил реакцию Трампа и Макрона на призыв Путина о переговорах с Киевом
Фото © Shutterstock / FOTODOM / Constantin Grigorita
Президент США Дональд Трамп, в отличие от французского коллеги Эмманюэля Макрона, положительно оценил предложение России о прямых переговорах с Киевом 15 мая. На это обратил внимание сенатор РФ Алексей Пушков.
«Трамп положительно оценил инициативу России — в отличие от Макрона, который назвал её «первым, но недостаточным шагом», как будто ему решать, что достаточно, а что нет», — написал член Совета Федерации в Telegram-канале, указав на попытки французского политика диктовать свои условия.
Напомним, что Владимир Путин объявил о готовности РФ к началу прямых переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая. Он указал на необходимость устранить первопричины конфликта. Президент США Трамп заявил, что этот день станет великим для Москвы и Киева, а вот глава Франции Макрон не был удовлетворён словами российского лидера.