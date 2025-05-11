В МИД Швейцарии отказались комментировать предложение Путина о переговорах с Киевом

Швейцарское Министерство иностранных дел ознакомилось с предложением президента РФ Владимира Путина к Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая, но не будет его комментировать. Так в ведомстве ответили на соответствующий запрос РИА «Новости».