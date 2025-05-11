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Регион
11 мая, 16:09

В МИД Швейцарии отказались комментировать предложение Путина о переговорах с Киевом

В МИД Швейцарии ознакомились с предложением Путина о прямых переговорах с Киевом

Федеральный дворец Швейцарии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Luciavonu

Федеральный дворец Швейцарии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Luciavonu

Швейцарское Министерство иностранных дел ознакомилось с предложением президента РФ Владимира Путина к Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая, но не будет его комментировать. Так в ведомстве ответили на соответствующий запрос РИА «Новости».

«МИД ознакомилось с этим заявлением, которое оно не комментирует»,приводит ответ агентство.

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Напомним, Владимир Путин предложил Украине провести прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Владимир Зеленский в ответ заявил, что согласится на переговоры только после того, как Москва примет 30-дневное перемирие. Глава Франции назвал предложение Путина «первым, но недостаточным шагом», а канцлер ФРГ сделал очень похожее заявление. Зато президент Штатов считает, что в процессе по урегулированию наступит «большая неделя» благодаря предложению Москвы.

Юрий Лысенко
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