В МИД Швейцарии отказались комментировать предложение Путина о переговорах с Киевом
В МИД Швейцарии ознакомились с предложением Путина о прямых переговорах с Киевом
Федеральный дворец Швейцарии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Luciavonu
Швейцарское Министерство иностранных дел ознакомилось с предложением президента РФ Владимира Путина к Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая, но не будет его комментировать. Так в ведомстве ответили на соответствующий запрос РИА «Новости».
«МИД ознакомилось с этим заявлением, которое оно не комментирует», — приводит ответ агентство.
Напомним, Владимир Путин предложил Украине провести прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Владимир Зеленский в ответ заявил, что согласится на переговоры только после того, как Москва примет 30-дневное перемирие. Глава Франции назвал предложение Путина «первым, но недостаточным шагом», а канцлер ФРГ сделал очень похожее заявление. Зато президент Штатов считает, что в процессе по урегулированию наступит «большая неделя» благодаря предложению Москвы.