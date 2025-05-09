Суд Швейцарии завершил спор оператора «Севпотока» с кредиторами
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Суд кантона Цуг в Швейцарии одобрил мировое соглашение между оператором газопровода «Северный поток — 2» — компанией Nord Stream 2 AG — и её кредиторами, достигнутое сторонами 30 апреля. Соответствующая информация содержится в судебных документах.
«Решением суда кантона Цуг по делу EN 2022 2 от 9 мая 2025 года мировое соглашение (урегулирование выплаты дивидендов), заключённое между Nord Stream 2 AG и её кредиторами 30 апреля 2025 года, включая приложения 1 и 2, было утверждено судом», — сказано в сообщении суда.
Ранее суд принял исключительное решение о продлении финального моратория на банкротные процедуры в отношении Nord Stream 2 AG до 9 мая 2025 года, хотя первоначально срок его действия истекал уже в первых числах января текущего года.
Прошло уже почти три года с тех пор, как 26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» произошли таинственные взрывы. Несмотря на инициированное Европой расследование, Россия так и не получила официальных результатов, хотя неоднократно запрашивала их. Вскоре после катастрофы в СМИ появилась версия о причастности «украинского дайвера». Президент РФ Владимир Путин заявил, что за диверсией стоят американские спецслужбы, а европейские власти, по его мнению, сознательно закрывают глаза на правду. Между тем Дания разрешила компании Nord Stream 2 AG законсервировать повреждённый участок газопровода в Балтийском море. По предварительным оценкам, ремонт инфраструктуры потребует гигантских затрат — порядка 633 миллионов евро.