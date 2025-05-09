Суд Швейцарии завершил спор оператора «Севпотока» с кредиторами

Суд кантона Цуг в Швейцарии одобрил мировое соглашение между оператором газопровода «Северный поток — 2» — компанией Nord Stream 2 AG — и её кредиторами, достигнутое сторонами 30 апреля. Соответствующая информация содержится в судебных документах.

«Решением суда кантона Цуг по делу EN 2022 2 от 9 мая 2025 года мировое соглашение (урегулирование выплаты дивидендов), заключённое между Nord Stream 2 AG и её кредиторами 30 апреля 2025 года, включая приложения 1 и 2, было утверждено судом», — сказано в сообщении суда.