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Регион
5 мая, 18:41

Трамп заявил о готовности назвать виновников подрыва «Северного потока»

Газопровод. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dragancfm

Газопровод. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dragancfm

Президент США Дональд Трамп заверил, что готов назвать тех, кто виновен во взрывах на трубопроводах «Северный поток». Соответствующее заявление он сделал в разговоре с журналистами.

5 мая в своей речи политик поднял тему инцидентов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Он отметил, что знает, кто стоит за произошедшими взрывами, и может даже раскрыть их имена. Однако американский лидер не привёл конкретных имен. Он также опроверг обвинения против России, касающиеся этих взрывов.

«Вероятно, если бы я спросил определённых людей, то я бы смог сказать вам это, не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», — заявил он журналистам в Белом доме.

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Как сообщал Life.ru, ранее госсекретарь США Марко Рубио опроверг слухи о возможном снятии санкций с «Северного потока-2» в Белом доме. В то же время эксперты сообщали, что Трамп использует вопросы, связанные с «Северными потоками», в переговорах с Россией.

Почти три года прошло с момента загадочных взрывов на «Северных потоках» 26 сентября 2022 года. Европа, начав собственное расследование, так и не предоставила России никаких результатов, несмотря на неоднократные запросы. Вскоре после инцидента в качестве подозреваемого появился «украинский дайвер». Глава РФ Владимир Путин обвинил спецслужбы США в организации диверсии, выразив уверенность, что европейские страны знают правду, но предпочитают её игнорировать. Дания выдала компании Nord Stream 2 AG разрешение на консервацию поврежденного участка «Северного потока – 2» в Балтийском море. Восстановление газопровода оценивается в колоссальную сумму – около 633 миллионов евро.

Лия Мурадьян
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