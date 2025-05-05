Трамп заявил о готовности назвать виновников подрыва «Северного потока»

Президент США Дональд Трамп заверил, что готов назвать тех, кто виновен во взрывах на трубопроводах «Северный поток». Соответствующее заявление он сделал в разговоре с журналистами.

5 мая в своей речи политик поднял тему инцидентов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Он отметил, что знает, кто стоит за произошедшими взрывами, и может даже раскрыть их имена. Однако американский лидер не привёл конкретных имен. Он также опроверг обвинения против России, касающиеся этих взрывов.