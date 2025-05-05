Трамп заявил о готовности назвать виновников подрыва «Северного потока»
Газопровод. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dragancfm
Президент США Дональд Трамп заверил, что готов назвать тех, кто виновен во взрывах на трубопроводах «Северный поток». Соответствующее заявление он сделал в разговоре с журналистами.
5 мая в своей речи политик поднял тему инцидентов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Он отметил, что знает, кто стоит за произошедшими взрывами, и может даже раскрыть их имена. Однако американский лидер не привёл конкретных имен. Он также опроверг обвинения против России, касающиеся этих взрывов.
«Вероятно, если бы я спросил определённых людей, то я бы смог сказать вам это, не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», — заявил он журналистам в Белом доме.
Как сообщал Life.ru, ранее госсекретарь США Марко Рубио опроверг слухи о возможном снятии санкций с «Северного потока-2» в Белом доме. В то же время эксперты сообщали, что Трамп использует вопросы, связанные с «Северными потоками», в переговорах с Россией.
Почти три года прошло с момента загадочных взрывов на «Северных потоках» 26 сентября 2022 года. Европа, начав собственное расследование, так и не предоставила России никаких результатов, несмотря на неоднократные запросы. Вскоре после инцидента в качестве подозреваемого появился «украинский дайвер». Глава РФ Владимир Путин обвинил спецслужбы США в организации диверсии, выразив уверенность, что европейские страны знают правду, но предпочитают её игнорировать. Дания выдала компании Nord Stream 2 AG разрешение на консервацию поврежденного участка «Северного потока – 2» в Балтийском море. Восстановление газопровода оценивается в колоссальную сумму – около 633 миллионов евро.