«Зачем тянуть кота за хвост?» Путин одним шагом переиграл весь Запад

Лидеры ЕС в ходе визита в Киев поставили Москве жёсткий ультиматум под видом мирной инициативы, хотя очевидно, что после временного прекращения огня никаких мирных переговоров не последовало бы, а ВСУ возобновили бы наступление. Тем не менее президент России Владимир Путин всего одним решением переиграл европейских политиков.

Российский лидер не отказывался от перемирия, в отличие от того же Владимира Зеленского, который делал это неоднократно. И в то же время Путин просто пропустил этот этап. Он предложил Украине сразу перейти к прямым переговорам в Стамбуле.