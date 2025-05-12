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11 мая, 21:07

«Зачем тянуть кота за хвост?» Путин одним шагом переиграл весь Запад

Kp.ru: Путин переиграл лидеров ЕС, предложив Украине прямые переговоры

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Лидеры ЕС в ходе визита в Киев поставили Москве жёсткий ультиматум под видом мирной инициативы, хотя очевидно, что после временного прекращения огня никаких мирных переговоров не последовало бы, а ВСУ возобновили бы наступление. Тем не менее президент России Владимир Путин всего одним решением переиграл европейских политиков.

Российский лидер не отказывался от перемирия, в отличие от того же Владимира Зеленского, который делал это неоднократно. И в то же время Путин просто пропустил этот этап. Он предложил Украине сразу перейти к прямым переговорам в Стамбуле.

«А зачем тянуть резину или кота за хвост?» — иронизируют журналисты kp.ru.

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Напомним, в ночь с 10 на 11 мая закончился срок объявленного перемирия, которое ВСУ нарушали неоднократно. Президент РФ Владимир Путин заявил о попытках нападения на границу России во время перемирия, хотя Москва не исключала его продление в зависимости от реакции Киева. Тем не менее глава государства объявил о готовности к переговорам с Украиной, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вызвался их организовать.

Борис Эльфанд
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