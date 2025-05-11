Эрдоган вызвался организовать переговоры по Украине в этот «исторический момент»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова предоставить любую поддержку, включая организацию переговорного процесса, для достижения прекращения огня и установления прочного мира в Украине. Это заявление прозвучало в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Администрация турецкого лидера сообщила, что Эрдоган отметил наступивший «исторический переломный момент» в урегулировании российско-украинского конфликта после предложения президента РФ Владимира Путина, подчеркнув необходимость использования этой возможности. Он также подчеркнул важность продолжения сотрудничества в сложном процессе возобновления постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией, а также в вопросе восстановления Украины.
«Важно продолжать сотрудничество в деликатном процессе возобновления постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией и восстановления Украины», — сказал Эрдоган.
В ночь на 11 мая Владимир Путин выступил с инициативой провести прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. При этом он подчеркнул, что переговоры должны состояться без каких-либо предварительных условий. Дмитрий Песков назвал это предложение крайне важным. А Владимир Зеленский выразил готовность «встречаться», но только после полного прекращения огня с 12 мая.