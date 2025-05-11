Песков назвал очень серьёзным предложение Путина по переговорам в Стамбуле
Песков заявил, что инициатива Путина о переговорах показывает стремление к миру
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Россия продемонстрировала свою готовность к мирному решению украинского конфликта, о чём говорит выдвинутая российским лидером Владимиром Путиным инициатива о проведении прямых переговоров в Стамбуле 15 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это очень серьёзное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение. Прочный мир может быть достигнут только на серьёзных переговорах, и готовность к этим переговорам сейчас была показана и продемонстрирована президентом [России]», — пояснил он в эфире Первого канала.
Напомним, в ночь на 11 мая президент Владимир Путин выступил с речью перед общественностью. Он предложил 15 мая возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий. При этом российский лидер отверг навязываемое Киевом и США прекращение огня сроком на 30 дней. Владимир Зеленский ответил, что Украина готова приехать на мирные переговоры с Россией после того, как она подтвердит полное прекращение огня с 12 мая.