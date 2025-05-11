Песков назвал очень серьёзным предложение Путина по переговорам в Стамбуле

Россия продемонстрировала свою готовность к мирному решению украинского конфликта, о чём говорит выдвинутая российским лидером Владимиром Путиным инициатива о проведении прямых переговоров в Стамбуле 15 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это очень серьёзное предложение, которое подтверждает реальное намерение найти мирное решение. Прочный мир может быть достигнут только на серьёзных переговорах, и готовность к этим переговорам сейчас была показана и продемонстрирована президентом [России]», — пояснил он в эфире Первого канала.