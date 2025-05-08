Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 20:18

Каллас: Евросоюз «не допускает мысли» о демилитаризации Украины

Кая Каллас. Обложка © X / Kaja Kallas

Кая Каллас. Обложка © X / Kaja Kallas

Евросоюз не примет условия урегулирования конфликта на Украине, если они будут требовать демилитаризации и внеблокового статуса Незалежной. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи руководителей МИД стран ЕС в Варшаве.

По её словам, в ходе переговоров участники обсудили подходы к возможному мирному соглашению. Каллас отметила, что Европейский союз «не допускает мысли» о разоружении киевского режима. Так же Брюссель смотрит на обязательство не вступать в военные союзы.

В МИД РФ отреагировали на перемены в настроениях стран ЕС по Украине
В МИД РФ отреагировали на перемены в настроениях стран ЕС по Украине

На той же пресс-конференции Каллас заявила, что Еврокомиссия представит 17-й пакет антироссийских санкций 20 мая. Под новые рестрикции, как ожидается, попадут свыше 20 компаний.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Кая Каллас
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar