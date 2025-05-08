Каллас: Евросоюз «не допускает мысли» о демилитаризации Украины

Евросоюз не примет условия урегулирования конфликта на Украине, если они будут требовать демилитаризации и внеблокового статуса Незалежной. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи руководителей МИД стран ЕС в Варшаве.