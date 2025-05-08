Каллас: Евросоюз «не допускает мысли» о демилитаризации Украины
Кая Каллас. Обложка © X / Kaja Kallas
Евросоюз не примет условия урегулирования конфликта на Украине, если они будут требовать демилитаризации и внеблокового статуса Незалежной. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи руководителей МИД стран ЕС в Варшаве.
По её словам, в ходе переговоров участники обсудили подходы к возможному мирному соглашению. Каллас отметила, что Европейский союз «не допускает мысли» о разоружении киевского режима. Так же Брюссель смотрит на обязательство не вступать в военные союзы.
На той же пресс-конференции Каллас заявила, что Еврокомиссия представит 17-й пакет антироссийских санкций 20 мая. Под новые рестрикции, как ожидается, попадут свыше 20 компаний.