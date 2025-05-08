Стало известно, когда ЕС планирует принять 17-й пакет санкций против РФ

Еврокомиссия намерена представить 17-й пакет антироссийских санкций 20 мая. Эту информацию подтвердила глава европейской дипломатии Кая Каллас на брифинге в Варшаве после завершения встречи глав МИД ЕС.

Ранее стало известно, что под действие 17-го пакета санкций против России подпадут свыше 20 новых компаний. Их обвиняют в содействии Москве в обходе уже действующих ограничительных мер. В список, в частности, попали фирмы из Вьетнама, Сербии и Турции.