СМИ узнали о планах США усилить экономическое давление на РФ
Bloomberg: Администрация Трампа разрабатывает новые меры давления на Россию
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Администрация президента США Дональда Трамп подготовила меры для дополнительного экономического давления на Россию. Идеи разрабатываются, чтобы заставить Москву заключить соглашение о перемирии на Украине на условиях Вашингтона, сообщает Bloomberg.
«Украина и её союзники призывают США усилить давление на Москву, в том числе путём введения дополнительных ограничений на экспорт энергоносителей и доходы от продажи нефти, чтобы заставить её заключить перемирие на условиях, предложенных Трампом», — пишет агентство.
Однако лидер Соединённых Штатов пока не принял окончательного решения по поводу новых мер давления на Россию. Он намерен продолжать дипломатические усилия. Зато страны Евросоюза уже анонсировали новый, 17-й по счёту пакет санкций против РФ.