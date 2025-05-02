СМИ узнали о планах США усилить экономическое давление на РФ

Администрация президента США Дональда Трамп подготовила меры для дополнительного экономического давления на Россию. Идеи разрабатываются, чтобы заставить Москву заключить соглашение о перемирии на Украине на условиях Вашингтона, сообщает Bloomberg.

«Украина и её союзники призывают США усилить давление на Москву, в том числе путём введения дополнительных ограничений на экспорт энергоносителей и доходы от продажи нефти, чтобы заставить её заключить перемирие на условиях, предложенных Трампом», — пишет агентство.