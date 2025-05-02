В Европе хотят изъять около €3 млрд замороженных активов РФ
Reuters: Euroclear планирует выплатить инвесторам €3 млрд, используя активы РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Международная организация Euroclear планирует использовать около 3 миллиардов евро замороженных российских активов для компенсации западным инвесторам, утверждающим, что их средства в России были конфискованы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение документ и два источника.
Эти активы являются частью 10 миллиардов евро, принадлежащих российским компаниям и частным лицам, которые попали под санкции Евросоюза с 2022 года. Власти ЕС получили возможность использовать эти средства в 2024 году благодаря изменениям в санкционном законодательстве. По информации Reuters, Euroclear уже сообщила своим клиентам о предстоящих выплатах.
«Мы получили разрешение от компетентного органа на размораживание компенсационных сумм и предоставление их нашим участникам», — цитирует агентство заявление Euroclear.
Далеко не первый раз в Европе предпринимают попытки незаконно воспользоваться российскими активами. Ранее Life.ru сообщал, что Испания выдвинула предложение использовать активы РФ для укрепления обороны ЕС. Также ряд европейских политиков предлагали передать часть средств на финансирование Украины, однако нашлись и противники идеи.