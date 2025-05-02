В Европе хотят изъять около €3 млрд замороженных активов РФ

Международная организация Euroclear планирует использовать около 3 миллиардов евро замороженных российских активов для компенсации западным инвесторам, утверждающим, что их средства в России были конфискованы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на попавший в его распоряжение документ и два источника.

Эти активы являются частью 10 миллиардов евро, принадлежащих российским компаниям и частным лицам, которые попали под санкции Евросоюза с 2022 года. Власти ЕС получили возможность использовать эти средства в 2024 году благодаря изменениям в санкционном законодательстве. По информации Reuters, Euroclear уже сообщила своим клиентам о предстоящих выплатах.

«Мы получили разрешение от компетентного органа на размораживание компенсационных сумм и предоставление их нашим участникам», — цитирует агентство заявление Euroclear.