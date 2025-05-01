Франция анонсировала новые санкции Евросоюза против России

Страны Европейского союза разрабатывают новый, 17-й по счёту пакет санкций против Российской Федерации. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью агентству AFP.

Барро подчеркнул, что взял на себя обязательство перед американским сенатором Линдси Грэмом* о скоординированной работе над рестрикциями.

«Мы, европейцы, собираемся поддержать эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций», — заявил Барро.

Напомним, американский сенатор Линдси Грэм* 1 мая заявил о поддержке в Сенате США продвижения жёсткого пакета антироссийских санкций. Он уверен в успехе инициативы, заручившись согласием 72 сенаторов.

Ранее также сообщалось о разработке в Евросоюзе «плана Б» на случай возможного выхода США из переговорного процесса по Украине. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что ЕС готовится сохранить экономические санкции против России, если администрация Трампа попытается сблизиться с Москвой.