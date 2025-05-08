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Регион
8 мая, 07:51

В МИД РФ отреагировали на перемены в настроениях стран ЕС по Украине

Захарова: Поддержка Украины оружием в ЕС перестаёт быть единодушной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что идея интенсивного предоставления Киеву оружия и денег теряет прежнюю единодушную поддержку среди стран-членов Европейского союза, поскольку у европейских граждан возник ряд вопросов. Об этом она рассказала в беседе с NEWS.ru.

«Мы видим, что в последнее время накачка киевского режима европейскими вооружениями и военной техникой не пользуется уже столь единодушной поддержкой среди стран — участниц ЕС», — заметила дипломат.

Основную причину перемен представитель российского внешнеполитического ведомства видит в растущем недовольстве и вопросах со стороны самих европейских граждан. По её словам, люди в этих странах начали активно требовать объяснений: почему их уровень жизни меняется не в лучшую сторону, почему они вынуждены спонсировать кровопролитие за границей и отправлять свои средства на поддержку, как она выразилась, «абсолютно неадекватного человека», намекая на Владимира Зеленского. Граждане начали выражать свое мнение через голосование, требуя от властей отчета.

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Однако европейские власти ничуть не сомневаются в необходимости поддержки Киева на любом уровне. Ранее новый немецкий канцлер Мерц заявил, что собирается посетить Украину в течение нескольких недель. Таким образом, он хочет показать, что при нём Германия будет так же поддерживать киевский режим.

Владимир Озеров
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