В МИД РФ отреагировали на перемены в настроениях стран ЕС по Украине
Захарова: Поддержка Украины оружием в ЕС перестаёт быть единодушной
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что идея интенсивного предоставления Киеву оружия и денег теряет прежнюю единодушную поддержку среди стран-членов Европейского союза, поскольку у европейских граждан возник ряд вопросов. Об этом она рассказала в беседе с NEWS.ru.
«Мы видим, что в последнее время накачка киевского режима европейскими вооружениями и военной техникой не пользуется уже столь единодушной поддержкой среди стран — участниц ЕС», — заметила дипломат.
Основную причину перемен представитель российского внешнеполитического ведомства видит в растущем недовольстве и вопросах со стороны самих европейских граждан. По её словам, люди в этих странах начали активно требовать объяснений: почему их уровень жизни меняется не в лучшую сторону, почему они вынуждены спонсировать кровопролитие за границей и отправлять свои средства на поддержку, как она выразилась, «абсолютно неадекватного человека», намекая на Владимира Зеленского. Граждане начали выражать свое мнение через голосование, требуя от властей отчета.
Однако европейские власти ничуть не сомневаются в необходимости поддержки Киева на любом уровне. Ранее новый немецкий канцлер Мерц заявил, что собирается посетить Украину в течение нескольких недель. Таким образом, он хочет показать, что при нём Германия будет так же поддерживать киевский режим.