Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что идея интенсивного предоставления Киеву оружия и денег теряет прежнюю единодушную поддержку среди стран-членов Европейского союза, поскольку у европейских граждан возник ряд вопросов. Об этом она рассказала в беседе с NEWS.ru.

«Мы видим, что в последнее время накачка киевского режима европейскими вооружениями и военной техникой не пользуется уже столь единодушной поддержкой среди стран — участниц ЕС», — заметила дипломат.

Основную причину перемен представитель российского внешнеполитического ведомства видит в растущем недовольстве и вопросах со стороны самих европейских граждан. По её словам, люди в этих странах начали активно требовать объяснений: почему их уровень жизни меняется не в лучшую сторону, почему они вынуждены спонсировать кровопролитие за границей и отправлять свои средства на поддержку, как она выразилась, «абсолютно неадекватного человека», намекая на Владимира Зеленского. Граждане начали выражать свое мнение через голосование, требуя от властей отчета.