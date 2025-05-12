В Раде рассказали о тайных переговорах России и Украины
Нардеп Гончаренко*: Украина вела переговоры с Россией в 2022, 2023 и 2024 годах
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Депутат украинской рады Алексей Гончаренко* раскрыл, что Украина на протяжении всего конфликта вела секретные переговоры с Россией, о чём он сообщил в своем заявлении.
По его словам, такие контакты происходили многократно — не только в 2022 году, но также в 2023 и даже в 2024 годах. Он уточнил, что в переговорах участвовали делегации высокого уровня, а встречи проходили на Аравийском полуострове, в странах, где подобные обсуждения проводились без лишней огласки. Гончаренко подчеркнул, что тем, кто сейчас заявляет о невозможности прямого диалога, стоит учитывать, что такие переговоры уже неоднократно имели место, хотя и завершились безуспешно.
Тем временем Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он также отметил, что не исключает возможности достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Зеленский ответил, что Украина согласится на это предложение только после того, как Россия пойдёт на 30-дневное перемирие. В данном вопросе Трамп занял сторону Путина и потребовал от Киева немедленно согласиться на переговоры.
*Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.