В Раде рассказали о тайных переговорах России и Украины

По его словам, такие контакты происходили многократно — не только в 2022 году, но также в 2023 и даже в 2024 годах. Он уточнил, что в переговорах участвовали делегации высокого уровня, а встречи проходили на Аравийском полуострове, в странах, где подобные обсуждения проводились без лишней огласки. Гончаренко подчеркнул, что тем, кто сейчас заявляет о невозможности прямого диалога, стоит учитывать, что такие переговоры уже неоднократно имели место, хотя и завершились безуспешно.