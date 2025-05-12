ГДепутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, рассказал, что главарь киевского режима Владимир Зеленский утратил поддержку со стороны британской разведки Ми-6. Глава ведомства Ричард Мур должен уйти в отставку осенью 2025 года.

По мнению нардепа, уход Мура означает, что у экс-комика и его офиса больше нет надежды на помощь в срыве переговоров. До этого парламентарий утверждал, что глава разведки обещал киевским властям предотвратить перемирие на Украине.

«Уход Ричарда Мура с поста директора Ми-6 означает, что крыши Зеленского и Ермака, на которую они уповали для срыва переговоров, больше нет», – написал он в своих социальных сетях.