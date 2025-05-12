Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 03:44

В Верховной раде сообщили об отставке «крыши» Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Зеленский лишился «крыши» после отставки директора Ми-6

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

ГДепутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, рассказал, что главарь киевского режима Владимир Зеленский утратил поддержку со стороны британской разведки Ми-6. Глава ведомства Ричард Мур должен уйти в отставку осенью 2025 года.

По мнению нардепа, уход Мура означает, что у экс-комика и его офиса больше нет надежды на помощь в срыве переговоров. До этого парламентарий утверждал, что глава разведки обещал киевским властям предотвратить перемирие на Украине.

«Уход Ричарда Мура с поста директора Ми-6 означает, что крыши Зеленского и Ермака, на которую они уповали для срыва переговоров, больше нет», – написал он в своих социальных сетях.

Скандал «утопил» адмирала: Командующий британскими ВМС уволился из-за измен жене
Скандал «утопил» адмирала: Командующий британскими ВМС уволился из-за измен жене

Напомним, что главой британской разведки MI6 впервые в истории станет женщина. На завершающем этапе отбора все три финалиста оказались женщинами, среди которых две действующие офицера разведки и одна высокопоставленный дипломат.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Верховная рада
  • МИ6 (Секретная разведовательная служба Великобритании)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar