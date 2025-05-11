Главой британской разведки MI6 впервые в истории станет женщина
Британская разведка MI6. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Claudio Divizia
Впервые за 113-летнюю историю британской внешней разведки MI6 её руководителем станет женщина. Согласно информации Times, на завершающем этапе отбора все три финалиста оказались женщинами, среди которых две действующие офицера разведки и одна высокопоставленный дипломат.
На данный момент известно лишь об одной претендентке — бывшем после Великобритании в Китае и самой высокопоставленной женщине в британском МИД Барбаре Вудворд. Однако её возможное назначение вызывает споры в экспертных кругах из-за обвинений в излишней симпатии к Пекину.
Ранее стало известно, что Лондон объявил о подготовке санкций против 100 нефтяных танкеров так называемого «теневого флота», используемого Москвой для обхода ограничений. Меры направлены на усиление давления на Россию.