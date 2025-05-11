Главой британской разведки MI6 впервые в истории станет женщина

Впервые за 113-летнюю историю британской внешней разведки MI6 её руководителем станет женщина. Согласно информации Times, на завершающем этапе отбора все три финалиста оказались женщинами, среди которых две действующие офицера разведки и одна высокопоставленный дипломат.

На данный момент известно лишь об одной претендентке — бывшем после Великобритании в Китае и самой высокопоставленной женщине в британском МИД Барбаре Вудворд. Однако её возможное назначение вызывает споры в экспертных кругах из-за обвинений в излишней симпатии к Пекину.