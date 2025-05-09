Лондон готовит крупнейший пакет санкций против «теневого флота» России

Великобритания планирует ввести санкции против 100 нефтяных танкеров из так называемого российского «теневого флота». Меры направлены на усиление давления на Москву и снижение доходов от продажи нефти, которые поступают в бюджет РФ. Об этом сообщает Reuters.

Как отметили в офисе британского премьера Кира Стармера, пакет санкций станет крупнейшим из применённых Великобританией рестрикций в этом секторе. Однако подробности о новых мерах пока не раскрыты.

В агентстве утверждают, что с начала прошлого года суда «теневого флота» перевезли товары на сумму более 24 миллиардов долларов. Некоторые корабли, предположительно, причастны ещё и к повреждению ключевых объектов подводной инфраструктуры в Европе.