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9 мая, 01:13

Лондон готовит крупнейший пакет санкций против «теневого флота» России

Reuters: Британия планирует ввести санкции против «теневого флота» России

Танкеры. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / knyazev vasily

Танкеры. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / knyazev vasily

Великобритания планирует ввести санкции против 100 нефтяных танкеров из так называемого российского «теневого флота». Меры направлены на усиление давления на Москву и снижение доходов от продажи нефти, которые поступают в бюджет РФ. Об этом сообщает Reuters.

Как отметили в офисе британского премьера Кира Стармера, пакет санкций станет крупнейшим из применённых Великобританией рестрикций в этом секторе. Однако подробности о новых мерах пока не раскрыты.

В агентстве утверждают, что с начала прошлого года суда «теневого флота» перевезли товары на сумму более 24 миллиардов долларов. Некоторые корабли, предположительно, причастны ещё и к повреждению ключевых объектов подводной инфраструктуры в Европе.

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Тем временем в британском издании Unherd заявили о никчёмности американских санкций против России. Авторы считают, что рестрикции США не остановят лидера РФ Владимира Путина. Кроме того, в Штатах исчерпан запас снарядов и вооружения, так что Вашингтон не сможет увеличить поставки Киеву.

Тимур Хингеев
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