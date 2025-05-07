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Регион
7 мая, 13:45

В Британии признали бесполезность американских санкций против России

Unherd: Путин не поменяет свои планы из-за угроз санкциями от США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Угрозы со стороны президента США Дональда Трампа о введении дополнительных санкций против России не остановят лидера РФ Владимира Путина. Кроме того, в Штатах исчерпан запас снарядов и вооружения, так что Вашингтон не сможет увеличить поставки Киеву. Об этом пишет британский Unherd.

«Дополнительные санкции, которыми пригрозил Трамп, вряд ли поменяют планы российского президента, а США не могут резко увеличить военную помощь Украине, учитывая, что их запасы уже исчерпаны», — указано в статье.

Напомним, что Трамп выразил готовность рассмотреть законопроект сенатора Линдси Грэма* о введении новых санкций против России. Он предусматривает пошлину в 500% на товары из стран, покупающих российские энергоресурсы. Также американский лидер отметил, что Вашингтон стремится спасти множество жизней и сэкономить большие суммы, которые тратятся в связи с конфликтом на Украине.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом

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Полина Никифорова
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