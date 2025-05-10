Скандал «утопил» адмирала: Командующий британскими ВМС уволился из-за измен жене

Командующий военно-морскими силами Великобритании адмирал Бен Ки досрочно покинул свой пост. По данным The Telegraph, причиной стала его супружеская неверность.

Как рассказали журналисты, это связано с расследованием его отношений с подчинённой, а также с желанием отдохнуть и личной неудовлетворённостью ситуацией во флоте. По данным издания, адмирал планировал уйти в июне, однако начавшееся расследование измен жене ускорило его отставку.

В материале также говорится, что у адмирала Ки трое детей. Исполняющим его обязанности назначили вице-адмирала сэра Мартина Коннелла.