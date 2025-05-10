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10 мая, 05:46

Скандал «утопил» адмирала: Командующий британскими ВМС уволился из-за измен жене

Роман с подчинённой привёл к досрочной отставке командующего ВМС Британии Ки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kevin Shipp

Командующий военно-морскими силами Великобритании адмирал Бен Ки досрочно покинул свой пост. По данным The Telegraph, причиной стала его супружеская неверность.

Как рассказали журналисты, это связано с расследованием его отношений с подчинённой, а также с желанием отдохнуть и личной неудовлетворённостью ситуацией во флоте. По данным издания, адмирал планировал уйти в июне, однако начавшееся расследование измен жене ускорило его отставку.

В материале также говорится, что у адмирала Ки трое детей. Исполняющим его обязанности назначили вице-адмирала сэра Мартина Коннелла.

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Тем временем журналисты Daily Mail пишут об особой активности российского флота в Северной Атлантике и выражают опасения по поводу возможной реакции Москвы на провокации со стороны Лондона. По мнению издания, президент России Владимир Путин может прибегнуть к самым радикальным мерам, включая полное отключение электроэнергии в Великобритании.

Владимир Озеров
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