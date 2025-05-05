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5 мая, 09:10

Больше не владычица морей: Маск высмеял британский флот после сравнения с российским

Маск посмеялся над увядающими ВМС Британии после сравнения с российскими

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский миллиардер Илон Маск посмеялся над Великобританией и её флотом, который сравнили с российскими ВМС. У себя в соцсети Х он саркастично прокомментировал соответствующую новость.

Поводом для его комментария стала публикация одного из пользователей, ссылающаяся на материал Responsible Statecraft. В ней указывалось, что с 2011 года Россия значительно нарастила свой флот, построив 27 подводных лодок, шесть больших фрегатов, девять корветов и 16 ракетных катеров, оснащённых современными ракетами. При этом Британия, согласно этой публикации, направила лишь четыре корабля, включая один авианосец, в своего рода «мировое турне», оставив для защиты национальных вод всего девять готовых к бою единиц.

«Что случилось с хвалёным британским военно-морским флотом?», — написал Маск.

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Владимир Озеров
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