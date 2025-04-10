Угроза энергетического коллапса нависла над Британией — материалы с таким тревожным посылом появляются в британских СМИ. Журналисты Daily Mail пишут об особой активности российского флота в Северной Атлантике и выражают опасения по поводу возможной реакции Москвы на провокации со стороны Лондона. По мнению издания, президент России Владимир Путин может прибегнуть к самым радикальным мерам, включая полное отключение электроэнергии в Великобритании.

В местной прессе подчёркивают критическую зависимость энергетической системы страны от разветвлённой сети подводных коммуникаций, включающей электрические кабели, морские узлы и газопроводы, которые проложены по морскому дну и никак не защищены от потенциальных диверсий. В последнее время Северная Атлантика превратилась в арену повышенной активности российского флота, в том числе подводных лодок и разведывательных кораблей, что создаёт прямую угрозу энергетической безопасности Британии.

«Это игра в кошки-мышки, которая продолжается с момента окончания холодной войны и сейчас снова накаляется. Мы наблюдаем феноменальную активность России», отметили в издании.