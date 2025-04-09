Захарова уличила Францию и Британию в подготовке военной интервенции в Одессу
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Франция и Великобритания рассматривают вариант военной интервенции в Одессу, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что именно для обсуждения таких планов западные инструкторы съехались на совещание в Киев 4 — 5 апреля.
«По сути, речь шла о параметрах будущей франко-британской интервенции в черноморские порты Украины, прежде всего Одессу», — подчеркнула дипломат.
Захарова отметила, что западные военные открыто обсуждают размещение своего контингента в черноморских портах, называя всё это «миротворческой миссией».
Как сообщало британское Минобороны, начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин провёл переговоры в Киеве с главами генштабов Украины и Франции, в ходе которых обсуждался вопрос возможного развёртывания миротворцев на территории страны. При этом СМИ писали, что чиновники на Банковой боятся, что Трамп может отдать России контроль над портом в Одессе. В Госдуме назвали оправданным ужас Киева, а на Украине в ответ заявили, что якобы ничего подобного не слышали.