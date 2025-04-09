Захарова уличила Францию и Британию в подготовке военной интервенции в Одессу

Франция и Великобритания рассматривают вариант военной интервенции в Одессу, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что именно для обсуждения таких планов западные инструкторы съехались на совещание в Киев 4 — 5 апреля.