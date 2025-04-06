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6 апреля, 02:34

Главы генштабов Британии и Франции в Киеве обсудили размещение сил на Украине

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин провёл переговоры в Киеве с главами генштабов Украины и Франции, в ходе которых обсуждался вопрос возможного развёртывания миротворцев на территории страны. Об этом сообщило британское Минобороны.

Встреча с участием генерала Андрея Гнатова (Украина) и генерала Тьери Бюркхара (Франция) была посвящена рассмотрению потенциальной структуры и численности таких формирований.

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Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что приоритетом должно стать достижение прекращения боевых действий, и лишь затем — обсуждение развёртывания войск, отметив при этом отклонение европейских политиков от первоначального курса.

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Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Артём Гапоненко
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