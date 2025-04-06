Главы генштабов Британии и Франции в Киеве обсудили размещение сил на Украине

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин провёл переговоры в Киеве с главами генштабов Украины и Франции, в ходе которых обсуждался вопрос возможного развёртывания миротворцев на территории страны. Об этом сообщило британское Минобороны.

Встреча с участием генерала Андрея Гнатова (Украина) и генерала Тьери Бюркхара (Франция) была посвящена рассмотрению потенциальной структуры и численности таких формирований.