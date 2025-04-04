Польша позарилась на порт Одессы

Польша должна купить либо арендовать на лет 50 порты на Украине ради экспорта зерна, для этих целей подходит Одесса из-за наличия выхода к Чёрному морю. С таким предложением выступил замминистра сельского хозяйства и развития села республики Михал Колодзейчак.

«Почему мы не говорим в Польше то, что я хочу предложить сейчас: что поляки должны поговорить с украинцами о том, чтобы они сдали нам в аренду, например, на 50 лет, или продали пристань, где поляки могут иметь свой зерновой порт», — высказался Колодзейчак в эфире телеканала Polsat.

Он объяснил, что получение доступа к Чёрному морю снизит расходы на поставки в страны Африки. Замминистра при этом считает, что Украина должна вступать в ЕС лишь при условии предоставления 500 тыс. га земли польским сельхозпроизводителям. Ещё одним условием Колодзейчак назвал запрет на 10 лет на инвестирование в польскую агроотрасль.