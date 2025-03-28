Индия не пропустила в порт танкер с российской нефтью

Танкер Andaman Skies, который под флагом Гондураса перевозил партию российской нефти и считается частью теневого флота России, не получил разрешение на заход в индийский порт Вадинар для разгрузки. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Груз был предназначен для государственной компании Indian Oil. Судно загрузилось нефтью в Мурманске 24 февраля и должно было доставить партию покупателю 30 марта. Причиной отказа в доступе стало отсутствие необходимых документов.

Согласно индийским правилам, танкер с нефтью должен быть не старше 20 лет, а также иметь специальный сертификат от уполномоченной компании для захода в порт. Тем временем Andaman Skies был построен в 2004 году, а его сертификацию для захода в порт провела местная консалтинговая компания Dakar Class. Однако индийские власти не признают этот сертификат, что лишает порт права принять танкер. В прошлом году судно смогло зайти в порт Вадинара, так как на тот момент ему ещё не исполнилось 20 лет.

Системы отслеживания показывают, что в данный момент Andaman Skies находится без движения между Оманом и Индией и, вероятно, полностью загружен.