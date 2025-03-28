Индия не пропустила в порт танкер с российской нефтью
Bloomberg: Танкер с российской нефтью не пропустили в индийский порт
Танкер Andaman Skies, который под флагом Гондураса перевозил партию российской нефти и считается частью теневого флота России, не получил разрешение на заход в индийский порт Вадинар для разгрузки. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.
Груз был предназначен для государственной компании Indian Oil. Судно загрузилось нефтью в Мурманске 24 февраля и должно было доставить партию покупателю 30 марта. Причиной отказа в доступе стало отсутствие необходимых документов.
Согласно индийским правилам, танкер с нефтью должен быть не старше 20 лет, а также иметь специальный сертификат от уполномоченной компании для захода в порт. Тем временем Andaman Skies был построен в 2004 году, а его сертификацию для захода в порт провела местная консалтинговая компания Dakar Class. Однако индийские власти не признают этот сертификат, что лишает порт права принять танкер. В прошлом году судно смогло зайти в порт Вадинара, так как на тот момент ему ещё не исполнилось 20 лет.
Системы отслеживания показывают, что в данный момент Andaman Skies находится без движения между Оманом и Индией и, вероятно, полностью загружен.
Ранее Life.ru рассказывал, что таможня Германии конфисковала танкер Eventin, дрейфовавший в Балтийском море. Также было изъято примерно 100 000 тонн сырой нефти, оценённой в около 40 миллионов евро. В конце января Европейский Союз добавил это судно в перечень «теневого флота» России.
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