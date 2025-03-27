Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 08:17

Панама аннулирует регистрацию более 100 судов из-за санкций США

Bloomberg: Панама отзовёт регистрацию у 128 судов из-за американских санкций

Панама планирует отозвать регистрацию 128 судов из-за санкций, введенных США, их союзниками и ООН. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию от Морской администрации Панамы.

Генеральный директор торгового флота Панамы Рамон Франко отметил, что меры уже были применены к как минимум 70 танкерам. Страна стремится решить проблемы в морской отрасли, и санкции играют важную роль в этом процессе.

Данное решение об отзыве регистрации судов было принято после законодательных инициатив, представленных в октябре. Ранее процесс отзыва мог занимать до шести месяцев, но теперь он сокращен до одного месяца, добавил Франко.

«Снова лжёт»: Президент Панамы обрушился на Трампа из-за канала
«Снова лжёт»: Президент Панамы обрушился на Трампа из-за канала

Ранее сообщалось, что по указу президента Панамы Хосе Рауля Мулино все суда, находящиеся под санкциями, будут исключены из судового реестра. Панама подписала соглашение о совместном использовании регистрационной информации, чтобы предотвратить переход судов из одного регистра в другой. Важно напомнить, что президент США Дональд Трамп в своей предвыборной речи обещал вернуть контроль над Панамским каналом, так как его услуги дорого обходятся Вашингтону. А недавно политик заявил, что участия военных в решении этого вопроса не понадобится.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /Fotos593

Марина Фещенко
  • Новости
  • панама
  • США
  • Новости экономики
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar