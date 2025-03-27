Панама аннулирует регистрацию более 100 судов из-за санкций США
Bloomberg: Панама отзовёт регистрацию у 128 судов из-за американских санкций
Панама планирует отозвать регистрацию 128 судов из-за санкций, введенных США, их союзниками и ООН. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию от Морской администрации Панамы.
Генеральный директор торгового флота Панамы Рамон Франко отметил, что меры уже были применены к как минимум 70 танкерам. Страна стремится решить проблемы в морской отрасли, и санкции играют важную роль в этом процессе.
Данное решение об отзыве регистрации судов было принято после законодательных инициатив, представленных в октябре. Ранее процесс отзыва мог занимать до шести месяцев, но теперь он сокращен до одного месяца, добавил Франко.
Ранее сообщалось, что по указу президента Панамы Хосе Рауля Мулино все суда, находящиеся под санкциями, будут исключены из судового реестра. Панама подписала соглашение о совместном использовании регистрационной информации, чтобы предотвратить переход судов из одного регистра в другой. Важно напомнить, что президент США Дональд Трамп в своей предвыборной речи обещал вернуть контроль над Панамским каналом, так как его услуги дорого обходятся Вашингтону. А недавно политик заявил, что участия военных в решении этого вопроса не понадобится.
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