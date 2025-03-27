Панама аннулирует регистрацию более 100 судов из-за санкций США

Панама планирует отозвать регистрацию 128 судов из-за санкций, введенных США, их союзниками и ООН. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию от Морской администрации Панамы.

Генеральный директор торгового флота Панамы Рамон Франко отметил, что меры уже были применены к как минимум 70 танкерам. Страна стремится решить проблемы в морской отрасли, и санкции играют важную роль в этом процессе.

Данное решение об отзыве регистрации судов было принято после законодательных инициатив, представленных в октябре. Ранее процесс отзыва мог занимать до шести месяцев, но теперь он сокращен до одного месяца, добавил Франко.