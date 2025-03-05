«Снова лжёт»: Президент Панамы обрушился на Трампа из-за канала

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино опроверг заявление американского коллеги Дональда Трампа о том, что Вашингтон начал восстанавливать контроль над Панамским каналом. Лидер панамского государства назвал слова республиканца лживыми.

В своей вчерашней речи перед конгрессом глава Белого дома утверждал, что Вашингтон уже заключил соглашения о покупке портов канала, которые скоро перейдут во владения США. Но Мулино подчеркнул, что сделка не состоялась.

«Президент Трамп снова лжёт. Панамский канал не находится в процессе передачи под чей-либо контроль, и тем более это даже не обсуждалось в наших беседах с госсекретарём Рубио или кем-либо ещё. От имени Панамы и всех панамцев я отвергаю это новое оскорбление правды и нашего достоинства как нации», — написал панамский лидер в соцсети Х.

Мулино отметил, что сотрудничество двух государств осуществляется в рамках чётких договорённостей по вопросам, которые представляют взаимный интерес. Также лидер центральноамериканской республики отметил, что Панамский канал был «и останется панамским»