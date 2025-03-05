«Снова лжёт»: Президент Панамы обрушился на Трампа из-за канала
Мулино обвинил Трампа во лжи из-за слов о контроле США над Панамским каналом
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино. Обложка © ТАСС / EPA
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино опроверг заявление американского коллеги Дональда Трампа о том, что Вашингтон начал восстанавливать контроль над Панамским каналом. Лидер панамского государства назвал слова республиканца лживыми.
В своей вчерашней речи перед конгрессом глава Белого дома утверждал, что Вашингтон уже заключил соглашения о покупке портов канала, которые скоро перейдут во владения США. Но Мулино подчеркнул, что сделка не состоялась.
«Президент Трамп снова лжёт. Панамский канал не находится в процессе передачи под чей-либо контроль, и тем более это даже не обсуждалось в наших беседах с госсекретарём Рубио или кем-либо ещё. От имени Панамы и всех панамцев я отвергаю это новое оскорбление правды и нашего достоинства как нации», — написал панамский лидер в соцсети Х.
Мулино отметил, что сотрудничество двух государств осуществляется в рамках чётких договорённостей по вопросам, которые представляют взаимный интерес. Также лидер центральноамериканской республики отметил, что Панамский канал был «и останется панамским»
Напомним, что в инаугурационной речи лидер Штатов заявлял, что США планируют вернуть под свой контроль Панамский канал, который, по его словам, «был передан Панаме», но позднее оказался во власти Китая. Республиканец также подчеркнул, что из-за этого корабли ВМФ США и другие суда вынуждены сильно переплачивать.