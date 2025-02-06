Панама разрешила американским судам бесплатно проходить по Панамскому каналу

Власти Панамы решили освободить правительственные американские суда от платы за проход через Панамский канал. Согласно заявлению Госдепа США, эта мера существенно снизит затраты для Вашингтона.

«Власти Панамы согласились не взимать пошлину с правительственных судов США за транзит по Панамскому каналу, что сэкономит правительству миллионы долларов в год», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в своей предвыборной речи обещал вернуть контроль над Панамским каналом, так как его услуги дорого обходятся Вашингтону. А недавно политик заявил, что участия военных в решении этого вопроса не понадобится.