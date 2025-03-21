Таможня Германии конфисковала танкер Eventin, дрейфовавший в Балтийском море
Spiegel: Танкер Eventin, потерявший управление, был конфискован таможней ФРГ
Танкер Eventin. Обложка © ТАСС / dpa
Сотрудники таможенной службы в Германии на прошлой неделе конфисковала перевозивший нефть и шедший под флагом Панамы танкер Eventin. Он потерял управление у берегов ФРГ 10 января, сообщает издание Spiegel.
«В соответствии с распоряжением о конфискации главного таможенного управления как старый танкер, так и около 100 000 тонн сырой нефти стоимостью около 40 миллионов евро теперь переходят в немецкую собственность», — пишет журнал.
Издание уточняет, что ранее различные министерства вели бурные переговоры по поводу дальнейшей судьбы дрейфующего танкера. Также в материале напомнили, что в конце января судно было внесено ЕС в список так называемого «теневого флота» России, после чего было принято решение о его конфискации властями Германии. По информации Spiegel, таким образом МИД ФРГ надеется «показать России, что Германия не останется безучастной к транзиту российской нефти через Балтийское море».
Напомним, в январе стало известно, что танкер Eventin с 99 тысячами тонн нефти на борту потерял управление и лёг в дрейф в Балтийском море. Судно шло под флагом Панамы из порта РФ Усть-Луга в Порт-Саид в Египте. Позже появились сообщения, что три немецких корабля взяли танкер на буксир севернее острова Рюген.