Таможня Германии конфисковала танкер Eventin, дрейфовавший в Балтийском море

Сотрудники таможенной службы в Германии на прошлой неделе конфисковала перевозивший нефть и шедший под флагом Панамы танкер Eventin. Он потерял управление у берегов ФРГ 10 января, сообщает издание Spiegel.

«В соответствии с распоряжением о конфискации главного таможенного управления как старый танкер, так и около 100 000 тонн сырой нефти стоимостью около 40 миллионов евро теперь переходят в немецкую собственность», — пишет журнал.

Издание уточняет, что ранее различные министерства вели бурные переговоры по поводу дальнейшей судьбы дрейфующего танкера. Также в материале напомнили, что в конце января судно было внесено ЕС в список так называемого «теневого флота» России, после чего было принято решение о его конфискации властями Германии. По информации Spiegel, таким образом МИД ФРГ надеется «показать России, что Германия не останется безучастной к транзиту российской нефти через Балтийское море».