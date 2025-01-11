В ФРГ заявили, что танкер Eventin буксируют в безопасное место у мыса Аркона
В Балтийском море у германского побережья продолжается буксировка лёгшего в дрейф нефтяного танкера Eventin, сейчас судно тянут к позиции, которую метеорологи считают наиболее безопасной с учётом портящейся погоды. Об этом заявили в командовании ФРГ по ЧС на море.
«Буксировочная группа в составе EVENTIN, BREMENFIGHTER, VB BREMEN и VB LUCA по-прежнему находится севернее Рюгена и движется на восток. Буксировочная группа медленно (около 1-2 узлов, т.е. 2,5 км/ч) движется к новой позиции северо-восточнее мыса Аркона (Рюген). <...> Немецкая метеорологическая служба (DWD) предупреждает о сильном ветре и штормовых порывах. Высота волн около 2,5 метра», — говорится в публикации командования.
В ведомстве отметили, что считают выбранную точку у мыса Аркона самой безопасной ввиду непростых погодных условий. При этом у командования по-прежнему нет договорённости с компанией-владельцем судна по поводу последующей буксировки Eventin в один из портов Германии, переговоры продолжаются.
Напомним, вчера стало известно, что танкер Eventin с 99 тысячами тонн нефти на борту потерял управление и лёг в дрейф в Балтийском море. Судно шло под флагом Панамы из порта РФ Усть-Луга в Порт-Саид в Египте. Позже появились сообщения, что три немецких корабля взяли танкер на буксир севернее острова Рюген.
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