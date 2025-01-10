Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 января, 14:30

Неуправляемый танкер с 99 тыс. тонн нефти дрейфует у берегов ФРГ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vallehr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vallehr

Танкер, потерявший управление, дрейфует в Балтийском море у берегов немецкого острова Рюген. По информации германской аварийно-спасательной службы, на борту судна находится около 99 тысяч тонн нефти.

Судно Eventin длиной 274 метра зарегистрировано под панамским флагом, сообщает агентство DPA. Оно следовало из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид. На данный момент угрозы для окружающей среды не зафиксировано. Экипаж остается на борту танкера, и необходимость в эвакуации отсутствует.

На Кубани – новый выброс мазута: топливо выливается с кормы «Волгонефти 239»
На Кубани – новый выброс мазута: топливо выливается с кормы «Волгонефти 239»

Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров «Волгонефть». На борту находилось около 9,2 тысячи тонн мазута, в море вылилось примерно 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Германия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar