Неуправляемый танкер с 99 тыс. тонн нефти дрейфует у берегов ФРГ

Танкер, потерявший управление, дрейфует в Балтийском море у берегов немецкого острова Рюген. По информации германской аварийно-спасательной службы, на борту судна находится около 99 тысяч тонн нефти.

Судно Eventin длиной 274 метра зарегистрировано под панамским флагом, сообщает агентство DPA. Оно следовало из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид. На данный момент угрозы для окружающей среды не зафиксировано. Экипаж остается на борту танкера, и необходимость в эвакуации отсутствует.