Неуправляемый танкер с 99 тыс. тонн нефти дрейфует у берегов ФРГ
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Танкер, потерявший управление, дрейфует в Балтийском море у берегов немецкого острова Рюген. По информации германской аварийно-спасательной службы, на борту судна находится около 99 тысяч тонн нефти.
Судно Eventin длиной 274 метра зарегистрировано под панамским флагом, сообщает агентство DPA. Оно следовало из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид. На данный момент угрозы для окружающей среды не зафиксировано. Экипаж остается на борту танкера, и необходимость в эвакуации отсутствует.
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло столкновение двух танкеров «Волгонефть». На борту находилось около 9,2 тысячи тонн мазута, в море вылилось примерно 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.