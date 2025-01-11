Три немецких судна взяли на буксир дрейфующий в Балтийском море танкер Eventin
Три немецких судна взяли на буксир танкер Eventin, потерявший управление и дрейфующий в Балтийском море к северу от острова Рюген. По сообщению морской аварийно-спасательной службы, суда помогают танкеру оставаться на месте, пишет агентство DPA.
Первыми на помощь танкеру прибыли в пятницу вечером буксиры Bremen Fighter, VB Luca и VB Bremen. С их помощью Eventin удалось стабилизировать. Для оценки ситуации на борт танкера была высажена команда экспертов, которую доставили вертолётом. Специалисты привезли фонари и радиостанции, поскольку аккумуляторы на Eventin постепенно разряжаются. По предварительной информации, на судне отключилось электричество.
Ситуация осложняется неблагоприятной погодой. В районе танкера бушует шторм, высота волн достигает 2,5 метра.
Напомним, о том, что танкер Eventin потерял управление и дрейфует в Балтийском море, стало известно 10 января. В немецкой аварийно-спасательной службе заявили, что судно нагружено 99 тысячами тонн нефти. Танкер шёл под флагом Панамы из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид.
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