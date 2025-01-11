Три немецких судна взяли на буксир дрейфующий в Балтийском море танкер Eventin

Три немецких судна взяли на буксир танкер Eventin, потерявший управление и дрейфующий в Балтийском море к северу от острова Рюген. По сообщению морской аварийно-спасательной службы, суда помогают танкеру оставаться на месте, пишет агентство DPA.

Первыми на помощь танкеру прибыли в пятницу вечером буксиры Bremen Fighter, VB Luca и VB Bremen. С их помощью Eventin удалось стабилизировать. Для оценки ситуации на борт танкера была высажена команда экспертов, которую доставили вертолётом. Специалисты привезли фонари и радиостанции, поскольку аккумуляторы на Eventin постепенно разряжаются. По предварительной информации, на судне отключилось электричество.

Ситуация осложняется неблагоприятной погодой. В районе танкера бушует шторм, высота волн достигает 2,5 метра.