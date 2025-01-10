В ФРГ заявили об отсутствии рисков утечки нефти в море с танкера Eventin
В настоящий момент нет риска утечки нефти с танкера Eventin, который лёг в дрейф в Балтийском море, в окрестностях немецкого острова Рюген. Об этом заявили в командовании ФРГ по ЧС на море.
«В настоящее время не существует», — приводит ответ ведомства РИА «Новости».
Также в командовании по ЧС на море уточнили, что решение о транспортировке грузового судна в один из портов ФРГ пока не было принято. Ясность в этом вопросе появится в ближайшие часы, после того как завершатся переговоры с владельцем танкера.
Напомним, о том что танкер Eventin потерял управление и дрейфует в Балтийском море, стало известно сегодня. В немецкой аварийно-спасательной службе заявили, что судно нагружено 99 тысячами тонн нефти. Танкер зарегистрирован под флагом панамы и шёл из российского порта Усть-Луга в Порт-Саид в Египте. Пока что ситуация под контролем, экипаж остаётся на борту, необходимости эвакуировать людей нет.
Shutterstock / FOTODOM / Faraways