В ФРГ заявили об отсутствии рисков утечки нефти в море с танкера Eventin

В настоящий момент нет риска утечки нефти с танкера Eventin, который лёг в дрейф в Балтийском море, в окрестностях немецкого острова Рюген. Об этом заявили в командовании ФРГ по ЧС на море.

«В настоящее время не существует», — приводит ответ ведомства РИА «Новости».

Также в командовании по ЧС на море уточнили, что решение о транспортировке грузового судна в один из портов ФРГ пока не было принято. Ясность в этом вопросе появится в ближайшие часы, после того как завершатся переговоры с владельцем танкера.