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18 марта, 12:51

В Госдуме назвали оправданным ужас Украины из-за планов США отдать России Одессу

Депутат Чепа: Опасения Украины по поводу присоединения Одессы оправданны

Идея Америки о присоединении Одессы к России может стать реальным сценарием, поэтому опасения Украины в этом отношении вполне обоснованы. При этом такое прибавление может быть связано с безопасностью Москвы, заявил в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Думаю, вопрос Одессы будет зависеть от развития ситуации на фронте. То же касается и других территорий — их судьба определится, в первую очередь, активностью на фронте. Но Украина очень правильно озабочена возможностью признания Одессы частью России со стороны США», — сказал депутат.

Чепа отметил, что Одесса имеет значимость для России не только как город с русскими корнями, но и как ключевой фактор в обеспечении безопасности страны. С практической точки зрения, включение этого населённого пункта в состав РФ позволит укрепить безопасность в Чёрном море и предотвратить возможность размещения баз НАТО в этом районе.

Подполье засекло странную активность в порту Одессы
Подполье засекло странную активность в порту Одессы

Напомним, что ранее на Украине начали переживать, что президент США Дональд Трамп может передать порт Одессы под контроль России. Это может произойти после переговоров с лидером Владимиром Путиным. При этом порт является критически важным объектом для Киева, ведь через него страна получает основной объём всей зарубежной помощи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Shestakov

Наталья Афонина
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