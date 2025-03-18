Идея Америки о присоединении Одессы к России может стать реальным сценарием, поэтому опасения Украины в этом отношении вполне обоснованы. При этом такое прибавление может быть связано с безопасностью Москвы, заявил в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Думаю, вопрос Одессы будет зависеть от развития ситуации на фронте. То же касается и других территорий — их судьба определится, в первую очередь, активностью на фронте. Но Украина очень правильно озабочена возможностью признания Одессы частью России со стороны США», — сказал депутат.

Чепа отметил, что Одесса имеет значимость для России не только как город с русскими корнями, но и как ключевой фактор в обеспечении безопасности страны. С практической точки зрения, включение этого населённого пункта в состав РФ позволит укрепить безопасность в Чёрном море и предотвратить возможность размещения баз НАТО в этом районе.