Подполье засекло странную активность в порту Одессы. На рейд встали пять небольших сухогрузов, которые разместились в Новой, Карантинной и Каботажной гаванях. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

Кроме того, Лебедев отметил повышенную активность грузовых составов, которая указывает на скорую отправку грузов. По его словам, над водой образовалась небольшая дымка, а уровень радиации над портом составляет 0.17 МкЗв/час.