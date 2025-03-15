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15 марта, 19:14

Подполье засекло странную активность в порту Одессы

Подпольщик Лебедев: На рейд в порту Одессы встали пять небольших сухогрузов

Подполье засекло странную активность в порту Одессы. На рейд встали пять небольших сухогрузов, которые разместились в Новой, Карантинной и Каботажной гаванях. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

Кроме того, Лебедев отметил повышенную активность грузовых составов, которая указывает на скорую отправку грузов. По его словам, над водой образовалась небольшая дымка, а уровень радиации над портом составляет 0.17 МкЗв/час.

На видео засняли момент ракетного удара России в грузовое судно в порту Одессы
На видео засняли момент ракетного удара России в грузовое судно в порту Одессы

Ранее точный удар ВС РФ по кораблю с грузом НАТО в Одессе раскрыл планы Киева. Уничтожение судна стало очередным подтверждением тому, что Украина не собирается использовать прекращение огня как первый шаг на пути к миру. Власти киевского режима намерены воспользоваться передышкой для накапливания вооружений перед новым раундом боевых действий.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Iryna Kalamurza

Алена Пенчугина
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