Уничтожение корабля с грузом НАТО в Одессе стало очередным подтверждением тому, что Киев не собирается использовать прекращение огня как первый шаг на пути к миру с Россией, а намерен воспользоваться передышкой для накапливания вооружений перед новым раундом боевых действий. И одним из главных путей для поставок оружия ещё со времён «зерновой сделки» Украина считает морское снабжение, рассказал политолог Андрей Дудчак.

«Сколько раз было доказано, что они использовали времена «зерновой сделки» как возможность для доставки вооружения ВСУ. Без сомнения, при соглашении о прекращении огня на море они надеялись снова беспрепятственно доставлять вооружения через порты в неограниченном количестве. Действительно, это намного удобнее, чем перевозить по железной дороге и магистралям — там много не перевезёшь», — рассказал он в беседе с сайтом MK.ru.

В свою очередь, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин называет ещё одну причину удара по одесскому порту. По его мнению, это ответ России на массированный налёт украинских дронов, которому на днях подверглись регионы нашей страны, а в особенности Курская область и Московский регион. А внушительная детонация судна после попадания только подтвердила, что через Чёрное море на Украину под флагами разных государств поступают вооружения, добавил он.