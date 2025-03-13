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13 марта, 08:45

Точный удар Армии России по цели в Одессе сорвал покровы с истинных планов Украины

MK.ru: Точный удар ВС РФ по кораблю с грузом НАТО в Одессе раскрыл планы Киева

Уничтожение корабля с грузом НАТО в Одессе стало очередным подтверждением тому, что Киев не собирается использовать прекращение огня как первый шаг на пути к миру с Россией, а намерен воспользоваться передышкой для накапливания вооружений перед новым раундом боевых действий. И одним из главных путей для поставок оружия ещё со времён «зерновой сделки» Украина считает морское снабжение, рассказал политолог Андрей Дудчак.

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«Сколько раз было доказано, что они использовали времена «зерновой сделки» как возможность для доставки вооружения ВСУ. Без сомнения, при соглашении о прекращении огня на море они надеялись снова беспрепятственно доставлять вооружения через порты в неограниченном количестве. Действительно, это намного удобнее, чем перевозить по железной дороге и магистралям — там много не перевезёшь», — рассказал он в беседе с сайтом MK.ru.

В свою очередь, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин называет ещё одну причину удара по одесскому порту. По его мнению, это ответ России на массированный налёт украинских дронов, которому на днях подверглись регионы нашей страны, а в особенности Курская область и Московский регион. А внушительная детонация судна после попадания только подтвердила, что через Чёрное море на Украину под флагами разных государств поступают вооружения, добавил он.

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Напомним, ранее Life.ru публиковал ролик, запечатлевший момент удара по грузовому кораблю в порту Одессы. После прилёта судно вспыхнуло за считанные секунды вспыхнуло, а это говорит, что на нём перевозились оружие и военная техника, вполне вероятно — американские.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Юрий Лысенко
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