В ночь на 12 марта ВС РФ продолжили работать по целям в украинских областях, однако на этот раз досталось и кораблям в портах Одессы, доверху нагруженным американским оружием. Об этом сообщает «Царьград».

Началось все в Днепропетровске. Там дроны истерзали неизвестный объект, от которого в итоге мало что осталось. Далее в 22:30 в небо подняли бомбардировщик Ту-160, а около Балаклеи была замечена ракета «воздух-земля». Спустя минуту в окрестностях города раздался сильный взрыв. Запустивший снаряд борт никто не увидел.

Также взрывы гремели в находящихся под контролем ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Громко было в Киеве, Броварах, Згуровке, Чернигове, Павлограде, Новомосковске (удивительно, что на Украине не снесли город с таким названием), а также в Черкасской, Черниговской, Хмельницкой и Ровенской областях.