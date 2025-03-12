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12 марта, 08:20
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«Белоусов пошёл на крайние меры»: В Чёрном море всю ночь полыхал теневой флот НАТО

«Царьград»: Белоусов отдал приказ нанести удар по теневому флоту НАТО в Одессе

В ночь на 12 марта ВС РФ продолжили работать по целям в украинских областях, однако на этот раз досталось и кораблям в портах Одессы, доверху нагруженным американским оружием. Об этом сообщает «Царьград».

Началось все в Днепропетровске. Там дроны истерзали неизвестный объект, от которого в итоге мало что осталось. Далее в 22:30 в небо подняли бомбардировщик Ту-160, а около Балаклеи была замечена ракета «воздух-земля». Спустя минуту в окрестностях города раздался сильный взрыв. Запустивший снаряд борт никто не увидел.

Также взрывы гремели в находящихся под контролем ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей. Громко было в Киеве, Броварах, Згуровке, Чернигове, Павлограде, Новомосковске (удивительно, что на Украине не снесли город с таким названием), а также в Черкасской, Черниговской, Хмельницкой и Ровенской областях.

Самое любопытное случилось в Одессе. Там впервые с осени 2024 года «Искандеры» и «Калибры» повстречались с теневым флотом НАТО, который гнал оружие на Украину. Огромный корабль, несущий десятки тонн техники и снарядов, полыхал всю ночь, испуская огромные столбы огня после попадания ракеты. На судно, кстати, нацепили флаг Барбадоса. Вряд ли там таких исполинов вообще когда-то видели.

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Ранее Life.ru опубликовал видео с моментом того самого удара по грузовому судну в Одессе. Весь корабль был за считанные секунды охвачен пламенем. Так ярко может гореть только американское оружие и техника. А ещё за день до этого в городе подорвали топливный склад, из-за чего весь городской пейзаж стал несколько «апокалиптическим».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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