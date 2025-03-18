«Не слышали такого»: В офисе Зеленского заткнули уши после сообщения о передаче РФ порта Одессы

Украинские власти не собираются обсуждать возможность передачи России порта Одессы в рамках мирного урегулирования конфликта. Об этом пишет Telegraf, ссылаясь на источник в офисе Владимира Зеленского.

Напомним, ранее на Украине забили тревогу, что президент США Дональд Трамп может передать порт Одессы под контроль России. Это может произойти после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. При этом порт является критически важным объектом для Киева, ведь через него страна получает основной объём всей зарубежной помощи. В Госдуме назвали оправданным ужас Украины из-за указанных планов США. По словам депутата Алексея Чепы, идея о присоединении Одессы к РФ может стать реальным сценарием.