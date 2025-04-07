На Западе озвучили возможный способ повреждения кабелей в Балтийском море

По мнению профессора международных отношений и эксперта по морской безопасности из Университета Копенгагена Кристиана Бюгера, подводные кабели в Балтийском море могли быть повреждены якорем, после того как капитан судна был предварительно подкуплен. Это мнение он высказал в интервью изданию Politico .

По мнению Бюгера, подобные диверсии могут быть весьма экономичными, так как требуют минимальных затрат. Однако последствия могут быть серьёзными: восстановление повреждённых подводных кабелей представляет собой сложную задачу из-за ограниченного числа специализированных ремонтных судов. Эксперт также отметил, что проводить такие операции в Балтийском море проще из-за его небольшой глубины.

Напомним, 26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный между Латвией и Швецией по дну Балтийского моря, был повреждён в результате внешнего воздействия. А до этого, 26 декабря 2024 года, финская пограничная служба задержала танкер Eagle S, который, как предполагалось, мог быть причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, соединяющего Финляндию и Эстонию. К слову, танкер уже отпустили. Кроме того, в ноябре в Балтийском море были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а годом ранее — газопровод Balticconnector, проходящий по дну Финского залива. Министр иностранных дел Эстонии выразил сомнение в том, что такие частые повреждения могут быть случайными, и связал эти инциденты с деятельностью «теневого флота» России.