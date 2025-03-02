В Финляндии сняли арест с танкера Eagle S, который мог повредить морские кабели

В Финляндии правоохранители сняли арест с танкера Eagle S, который шёл под флагом Островов Кука и был задержан за повреждение кабелей в Балтийском море. Об этом сообщили в финской полиции. Сейчас корабль сможет покинуть воды Финляндии.

Финские правоохранители задержали танкер Eagle S под флагом Островов Кука в декабре 2024 года по подозрению в повреждении электрокабеля EstLink 2 и ещё четырёх кабелей связи в Балтийском море. Полиция запретила восьми членам экипажа судна выезжать из страны.

«Предварительное расследование, проведённое Центральной криминальной полицией Финляндии, и технические следственные мероприятия, проведенные на танкере Eagle S, достигли той стадии, когда нет никаких оснований для дальнейшего ареста судна. Таким образом, арест был снят в пятницу, 28 февраля 2025 года», — сказано в заявлении.