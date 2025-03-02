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2 марта, 11:56

В Финляндии сняли арест с танкера Eagle S, который мог повредить морские кабели

В Финляндии правоохранители сняли арест с танкера Eagle S, который шёл под флагом Островов Кука и был задержан за повреждение кабелей в Балтийском море. Об этом сообщили в финской полиции. Сейчас корабль сможет покинуть воды Финляндии.

Финские правоохранители задержали танкер Eagle S под флагом Островов Кука в декабре 2024 года по подозрению в повреждении электрокабеля EstLink 2 и ещё четырёх кабелей связи в Балтийском море. Полиция запретила восьми членам экипажа судна выезжать из страны.

«Предварительное расследование, проведённое Центральной криминальной полицией Финляндии, и технические следственные мероприятия, проведенные на танкере Eagle S, достигли той стадии, когда нет никаких оснований для дальнейшего ареста судна. Таким образом, арест был снят в пятницу, 28 февраля 2025 года», — сказано в заявлении.

Там уточняется, что ограничения сняты в отношении пяти моряков, ещё трое пока не могут покинуть Финляндию. При этом электросетевые компании, обслуживающие повреждённый кабель EstLink 2 (финская Fingrid и эстонская Elering), уже сообщили, что не будут отказываться от своих требований о компенсации, но арест танкера, по их мнению, никак не поспособствует этому.

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Напомним, 25 декабря в Финляндии начали расследование в связи с аварийным отключением кабеля EstLink 2, соединяющего сети страны с Эстонией по дну Финского залива. По подозрению в поломке задержали нефтяной танкер. Позже Финляндия нашла следы якоря рядом с повреждённым кабелем. При этом финская сторона утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. В Москве напомнили о бездоказательности очередных обвинений в адрес РФ.

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freepik / fanjianhua

Татьяна Миссуми
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